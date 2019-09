Napoli, lo scippatore della metropolitana arrestato da un vigile fuori servizio

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:01

Un agente della polizia locale di Napoli, libero dal servizio, ha arrestato in flagranza di reato un borseggiatore all'interno di un convoglio della linea 2 della Metropolitana di Napoli.Sebbene avesse terminato il proprio orario di servizio, l'agente, che viaggiava su di un convoglio della Linea 2, è intervenuto per impedire l'azione di un borseggiatore che aveva sottratto un portafogli dalla borsa di una giovane donna.Bloccato al polso, il reo ha opposto resistenza più volte nel tentativo di darsi alla fuga ma dopo un lungo inseguimento sulle scale mobili è stato definitivamente fermato prima che riuscisse ad uscire dalla stazione di piazza Cavour.Il poliziotto municipale è stato poi raggiunto da personale della polizia di Stato che lo ha identificato in F. R., 26 anni, già gravato da numerosi precedenti per reati analoghi e agli arresti domiciliari per l'ultimo arresto del 30 agosto 2019.Acquisita la denuncia della vittima del reato, F. R. è stato denunciato per rapina, evasione, resistenza a pubblico ufficiali e rinchiuso nel carcere di Poggioreale.