Auto a gas prende fuoco, ​donna salva per miracolo nel Napoletano

Frattamaggiore.pomeriggio di terrore in città, per l’improvviso incendio di un’auto che transitava in via Vittorio Emanuele. L’auto, guidata da una donna, probabilmente per un corto circuito ha preso improvvisamente fuoco lambendo la donna che a stento è riuscita a sfuggire da quella trappola infuocata. La guidatrice ha avuto la forza di gridare che l’auto era alimentata a gpl dando modo ai passanti di allontanarsi. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, grazie ai quali è stato spento l’incendio, Appena in tempo evitando così che esplodesse il serbatoio del gas.

