Venerdì 23 Marzo 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il senso di marcia alternato non c'è più ma le auto continuano ad andare contromano. Questa la realtà del tunnel Quattro Giornate nel quartiere di Fuorigrotta, utilizzato lo scorso novembre come via alternativa per raggiungere il centro dall'area flegrea. Oggi, però, questo varco è chiuso al traffico veicolare verso Piedigrotta. Non per tutti, perché c'è ancora chi, di notte, imbocca la galleria contromano in direzione Mergellina.Dopo le proteste dei cittadini, è stato attivato un apposito servizio di vigilanza della polizia locale.