Napoli, auto rubate e “riciclate” con targa straniera: sequestro nel piazzale del soccorso stradale

Stamattina gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola, durante il servizio di vigilanza stradale, nell’effettuare controlli tesi alla repressione degli illeciti riconducibili al furto e alla clonazione di veicoli hanno controllato alcune autovetture con targhe straniere, parcheggiate all’interno di un piazzale in uso ad una ditta di Soccorso Stradale di San Giuseppe Vesuviano. Da ulteriori accertamenti è emerso che i numeri di telaio erano stati contraffatti e corrispondenti ad altri veicoli, diversi da quelli presenti nel piazzale e risultati rubati. A seguito di tali controlli i veicoli e le targhe sono stati sequestrati ed il titolare dell’attività è stato denunciato per ricettazione e per uso di atto falso.

