Martedì 24 Aprile 2018, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 14:35

Un grave incidente tra un autobus e uno scooter si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Argine. Stando a una prima ricostruzione ancora al vaglio, lo scooter, che sarebbe sprovvisto di targa, avrebbe imboccato contromano via Argine e si sarebbe scontrato col pullman della linea 192 dell’Anm intorno alle 12 per cause che restano da accertare; l’autobus è stato sottoposto a sequestro, illesi autista e passeggeri, mentre l’uomo che era sul motorino è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del Loreto Mare.