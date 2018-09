Napoli, mancano i vigilantes: babygang assalta la metro Vanvitelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Settembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raid dei vandali, sabato sera, alla stazione Vanvitelli della Linea 1 del metrò. Tra folla e ressa, un gruppo di ragazzini manomette porte e freni di emergenza del treno delle 22, uno di quelli più affollati per il rientro. Aggredito verbalmente anche il macchinista che era intervenuto per cercare di riparare le porte e far ripartire il convoglio. A causa del blocco e della grande calca che si era creata alle banchine, la Centrale Operativa del Metrò Anm è stata costretta ad interrompere la circolazione per motivi di sicurezza sull'intera tratta per quasi un'ora. Soltanto dopo l'intervento delle forze dell'ordine si è riusciti a riprendere il servizio e a garantire l'ultima corsa delle 23,10, qualche minuto dopo l'orario di chiusura normale. «Si tratta - denunciano i sindacati - dell'ennesima scorribanda di babygang sul metrò che si registra ormai tutte le settimane nelle serate della movida». E lanciano l'accusa: «A causa dei tagli alla vigilanza interna, sabato sera, la stazione Vantivelli era senza controlli. Solo l'intervento della polizia e dei carabinieri è riuscito a riportare la calma». Caos e ressa anche alla Stazione Quattro Giornate. Intanto il 28 settembre ci sarà lo sciopero di 24 ore di metro, bus e funicolari proclamato da Orsa, Usb e Faisa Confail sulla crisi aziendale.