Bonifica di Bagnoli, de Magistris apre a Floro Flores: «Coopereremo, basta chiacchiere»

Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 18:41

«Come abbiamo cooperato con Nastasi ancor di più coopereremo con Floro Flores che è napoletano e penso che abbia sete di una Bagnoli rigenerata come tutti noi. Basta con le chiacchiere, al governo chiediamo fatti e concretezza». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando la nomina di Francesco Floro Flores a commissario di Bagnoli.Il sindaco ha garantito la cooperazione istituzionale e ha affermato: «Non vediamo l'ora di incontrare il commissario perché il governo non può più perdere tempo. Su Bagnoli l'accordo è stato firmato e ora va attuato. Il governo - ha concluso - in legge di bilancio deve trovare le risorse per completare la bonifica e nella sinergia istituzionale che la città si è conquistata bisogna far presto».