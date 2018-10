Napoli, nei corridoi dell'Ospedale del Mare spuntano le prime barelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Ottobre 2018, 07:00

E ora le barelle spuntano anche nei corridoi dell'Ospedale del Mare. La presenza di lettighe, sistemate fuori dai reparti, è una scena che i pazienti non si aspettavano certo di vedere in una struttura come quella di Ponticelli considerata all'avanguardia e dotata anche di alcune eccellenze della specialistica medica.Eppure l'Ospedale del mare era stato progettato per evitare questo triste disservizio, purtroppo piuttosto comune negli altri plessi napoletani. Nonostante queste premesse, alcuni ammalati hanno trascorso la scorsa notte in barella fuori dal reparto di appartenenza, senza la possibilità di usufruire dei servizi e delle comodità di una normale stanza degenti che, comfort a parte, è dotata di presidi di sicurezza come le bocchette per l'ossigeno e i campanelli per chiedere l'intervento degli infermieri in caso di bisogno. Insomma, la mancanza di posti letto disponibili ha costretto gli operatori sanitari a trovare soluzioni di fortuna anche laddove non ci si aspetterebbe di doverne prendere.