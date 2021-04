Napoli, sequestrati 6 quintali di sigarette di contrabbando, 4 arresti

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto nel quartiere Barra del capoluogo 4 contrabbandieri e sottoposto a sequestro 6 quintali di sigarette. In particolare, le Fiamme Gialle partenopee, nel corso di attività di controllo economico del territorio, hanno notato un furgone che stava entrando in un parco, raggiunto pochi minuti dopo da un secondo automezzo.

I finanzieri sono intervenuti proprio nel momento in cui i contrabbandieri stavano effettuando le operazioni di carico e scarico delle stecche di sigarette, scoprendo nei vani dei veicoli commerciali l'ingente carico di «bionde», del tipo «cheap white», marca Regina. Arrestato un 27enne di Cercola, un 30enne di Castellammare, un 42enne di Torre Annunziata e una 30enne di Napoli, sanzionati anche per violazioni alla normativa anti Covid poiché si trovavano in un comune diverso da quello di domicilio o residenza senza validi motivi. Le sigarette di contrabbando, risultate tutte sprovviste del contrassegno di Stato, se immesse sul mercato illegale, avrebbero fruttato introiti per circa 250mila euro.