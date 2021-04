Covid a Napoli, al Policlinico vaccini in auto per i pazienti affetti da sclerosi multipla

Vaccinazioni all'interno delle automobili al Policlinico Vanvitelli a Napoli per i pazienti affetti da sclerosi multipla. «Abbiamo studiato questa forma di assistenza e somministrazione particolare - spiega il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria, Antonio Giordano - una presa in carico capace di far sentire più tranquilla la persona seguita da team del Policlinico che pertanto conosce bene lo storico clinico del paziente».

Intanto nell'edificio 3 del complesso di Cappella Cangiani proseguono le vaccinazioni per i fragili già in cura presso le strutture del Policlinico Vanvitelliano.