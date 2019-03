Giovedì 21 Marzo 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 10:16

Cinque del mattino. Piazza Santa Caterina a Chiaia, paura e disorientamento sin dalle prime ore dell’alba, necessario intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando su un groviglio di fili anneriti dopo un incendio iniziato nel sottosuolo.Una nuvola di fumo dall'odore acre ancora adesso si leva dal tombino all'incrocio tra via Chiaia e via Filangieri, rendendo l'aria irrespirabile in quel tratto. Numerose le squadre dei vigili del fuoco che si sono alternate per lo spegnimento del rogo. Per consentire l'intervento è stata interrotta l'erogazione di energia elettrica in quell'area.