Mercoledì 24 Ottobre 2018, 13:27

I carabinieri di Bagnoli hanno eseguito nella giornata di ieri un piano di servizi straordinari nella periferia ovest di Napoli. A Pianura, in casa di una donna di 38 anni già nota alle forze dell’ordine, è stato scoperto un impianto di videosorveglianza con telecamera puntata sulla strada e monitor per controllare il passaggio; la donna è stata denunciata. Poco distante da casa sua, in uno spazio condominiale, sono stati rinvenuti 6 grammi di cocaina già divisi in dosi. Nel Rione Traiano, a via Catone, è stata recuperata la scorta di un pusher, lanciata in strada da un ragazzo che alla vista dei militari si è dato alla fuga ed è riuscito a dileguarsi: in un involucro c’erano 16 grammi di marijuana già suddivisi in confezioni.