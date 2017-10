Napoli, blitz nel fortino del clan Notturno: sequestrate le pistole della camorra

Sabato 21 Ottobre 2017, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 12:36

Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio a Scampia effettuato dai carabinieri della Compagnia Napoli Stella è stato eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli a carico di Giuseppe Porreca, un 41enne di via Feo già noto alle forze dell'ordine che deve espiare un residuo pena di quasi 4 anni di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso a partire dal febbraio 2003.Nel corso di un'irruzione nel lotto T/A, il complesso di edilizia popolare di via Fellini ove si ritiene che gli affari illeciti siano sotto il controllo del clan Notturno, nascosto nel vano motore di un ascensore, è stato rinvenuto un involucro risultato contenere una semiautomatica bifilare calibro 9 con matricola abrasa nonché un caricatore, quattro coltelli con lame tra 39 e 43 cm, 14 confezioni di marijuana e 10 stecche di hashish.In contemporanea, sulla vicinissima Circumvallazione Esterna, è stata scoperta un'officina meccanica aperta abusivamente e bloccato il padrone, un 46enne di via cassetti già noto alle forze dell'ordine sorpreso intento a smontare le parti meccaniche di un veicolo. L’immediata ispezione dei luoghi ha portato al rinvenimento di due auto provento di furti consumati nell’ultima settimana e dei telai di altre vetture provento di furto. C’è anche un ingente quantitativo di componenti di veicoli (sedili, blocchi motore, rivestimenti). Il 46enne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio di auto rubate, già noto per reati specifici.