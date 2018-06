Martedì 12 Giugno 2018, 09:57

È morto sabato mattina nel carcere di Poggioreale, dove stava scontando una condanna a venti anni in primo grado per fatti di droga e camorra. È morto Giuseppe Ivone, presunto esponente di spicco di una famiglia radicata sia nella zona del rione Traiano, sia nella zona della Maddalena (per legami con la famiglia Stolder), stroncato da un infarto a poco più di cinquanta anni. Un decesso sul quale la famiglia chiede chiarezza, anche perché le condizioni di salute di Giuseppe Ivone apparivano buone, almeno fino all’ultimo colloquio con i familiari e con il suo legale, il penalista Raffaele Chiummariello. E non è un caso che è stato il pm di turno a disporre l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Rabbia e dolore da parte dei parenti del boss deceduto, che chiedono indagini accurate per sgomberare il campo da rumors negativi sulla scomparsa di Ivone.