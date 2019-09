Da Noemi all'ospedale dei Pellegrini, patto tra i killer che insanguinano Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Settembre 2019, 07:00

Frequentava l'uomo nero di piazza Nazionale, quello che è accusato del tentato omicidio della piccola Noemi. «Se la faceva» assieme ad Armando Del Re, il presunto uomo nero, quello con il casco integrale che si muove in modo goffo e affaticato, prima di fare fuoco e ferire gravemente una bambina di quattro anni. Dalla faida dei Quartieri Spagnoli al dramma di piazza Nazionale, una sola galleria di sangue, paura e impotenza. È quanto emerge dagli atti dell'inchiesta sugli spari al Vecchio Pellegrini, dove si scoprono link ed equilibri del nuovo sistema criminale cittadino: Giuseppe Iaselli, il ragazzo arrestato per aver gambizzato un amico in piazzetta Serao la notte del 17 maggio, era stato notato dalle forze dell'ordine un anno prima assieme ad altri personaggi in odore di droga e camorra.