Napoli: un ulivo a Forcella per ricordare Maikol Russo, vittima innocente della camorra

Per non dimenticare: domani 31 dicembre, alle 12 in Piazza Calenda, nello spazio antistante il Teatro Trianon si ricorderà Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente di un’assurda stesa, morto il 31 dicembre 2015, in quella piazza. La cerimonia, che vedrà partecipare la famiglia, Maikol era padre di due figli che, allora, avevano 2 e 5 anni.

All'iniziativa hanno aderito: associazione dei commercianti A’Forcella, Teatro Trianon Viviani, associazione Asso. Gio. ca., L’Altra Napoli Onlus, associazione Culturale Manallart, Parrocchia di San Giorgio Maggiore, parrocchia della Santissima Annunziata.

Verrà piantato nella piazza un piccolo ulivo, offerto dall’Associazione dei Commercianti “A’Forcella”, ed in particolare dalla storica Pizzeria Trianon.

«La cerimonia vuole essere un segno tangibile per ricordare e soprattutto indicare, nel tenace e fiero alberello, un passaggio ad un processo di crescita generativo che partendo da quell’assurdo olocausto indichi un percorso di crescita e di cambiamento virtuoso che, già iniziato nel quartiere, deve svilupparsi ed irrobustirsi nel tempo. Tutti quelli che hanno a cuore la città di Napoli ed il quartiere di Forcella sono invitati a partecipare», spiegano gli organizzatori

All’ulivo si affiancherà, quanto prima un’installazione artistica che ricorderà la giovane vittima.

