Domenica 22 Aprile 2018, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 13:11

Sei bossoli calibro 9x21 sono stati trovati dalla polizia in via Porta San Gennaro, a Napoli. Il rinvenimento è avvenuto su segnalazione al 113. Sul posto anche gli agenti della Scientifica che hanno repertato il materiale. Nella zona non sono stati riscontrati danni provocati da proiettili. Non sono giunte segnalazioni di spari, si indaga per accertare se i bossoli siano da attribuire a una steso con colpi esplosi in aria.