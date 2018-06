Lunedì 11 Giugno 2018, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 18:42

Da 1 luglio sarà più facile e conveniente visitare la Terra del Mito. Grazie all'accordo sottoscritto oggi, tra Eav e Parco Archeologico dei Campi Flegrei, parte il Cuma Express che garantirà, con un biglietto unico e collegamenti rapidi, una connessione veloce dal cuore della città di Napoli, dalla storica stazione di Montesanto, fino all'area flegrea. Elettrotreni di ultima generazione, gli ET500, saranno utilizzati in questo percorso: vagoni provvisti di aria condizionata con capacità di 68 posti a sedere numerati e 2 posti disabili, si legge in una nota. I biglietti costeranno al massimo 10 euro, saranno acquistabili on-line e comprenderanno l'ingresso ai monumenti dell'area flegrea (Anfiteatro Flavio, Terme di Baia, Castello-Museo archeologico e Scavi di Cuma). Il servizio prevede l'effettuazione di 4 corse, in andata e ritorno, nelle domeniche e nei festivi dal 1 luglio al 30 settembre con quattro fermate intermedie nelle stazioni di Mostra, Pozzuoli, Fusaro e Torregaveta. Il viaggiatore potrà salire e scendere con lo stesso biglietto nel corso di una giornata visitando i maggiori siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. «L'idea del Cuma Express parte sulla base del modello del Campania Express, in via sperimentale soltanto la domenica - commenta il presidente Eav, Umberto De Gregorio - ma nel prossimo anno vorrebbe diventare un progetto definitivo da estendere anche ai giorni feriali». «È il primo step per un nuovo sistema dei trasporti a supporto della rete monumentale e territoriale dalla forte vocazione turistica - dichiara Paolo Giulierini, direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei - Lo considero un buon primo passo. Sono certo che questo treno dedicato darà buoni risultati durante la sperimentazione, consentendo a chi sceglie Napoli, le isole o la costiera, di potersi muovere più agevolmente anche verso i Campi Flegrei, esplorando la Campania».