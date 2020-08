Kayak a Posillipo, canoista in difficoltà si rifugia su uno scoglio: salvato

Disavventura a lieto fine per un canoista dato per disperso nel tardo pomeriggio di ieri nel tratto del lungomare di Posillipo. A dare l'allarme al numero di emergenza 1530 è stata la sorella dell'uomo che aveva preso il largo su di un kayak. Immediatamente è stata inviata in area la motovedetta SAR CP 890 che ha iniziato subito le ricerche del ragazzo, mentre la sala operativa ha raccolto tutti gli elementi utili allo scopo di restringere quanto più possibile l'area di ricerca.

LEGGI ANCHE Boom di turisti a San Gregorio Armeno, ma è ancora crisi nera

Solo dopo più di un'ora di ricerche l'equipaggio ha individuato, oramai al buio, il ragazzo che aveva raggiunto uno scoglio una volta abbandonato il kayak. L'equipaggio della motovedetta ha proceduto, quindi, al recupero e al rientro nel porto di Napoli.

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA