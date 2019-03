Napoli, choc al Cardarelli: sabotato il salvavita per malati di cuore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 23 Marzo 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno eliminato il sonoro, quel «bip bip» che segnala un’anomalia nel tracciato e che dà l’allarme, fa scattare un intervento dei medici e consente - si spera - di salvare una vita umana. Hanno usato una banale graffetta per sabotare un dispositivo elettronico decisivo per il buon funzionamento dell’intera unità cardiaca dell’ospedale Cardarelli, mettendo al repentaglio la vita di decine di pazienti, di soggetti sotto attenzione per possibili scompensi nel battito del cuore. Sabotaggio, guasto provocato in modo doloso, pista interna.