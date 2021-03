Napoli, blitz alle Case Nuove: maltratta la moglie, arrestato

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti nel rione delle “Case Nuove” per una lite in famiglia.



I poliziotti, una volta sul posto, hanno bloccato un uomo in forte stato di agitazione che, in presenza dei figli minori, urlava nei confronti della moglie che ha raccontato di essere stata minacciata ed aggredita dal marito come già avvenuto in precedenti occasioni.

L’uomo, un 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

