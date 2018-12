Napoli, case popolari vuote: contro gli abusivi gli ingressi murati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Dicembre 2018, 07:30

Mattoni, cemento, inferriate: l'Iacp ha fatto di tutto per difendere dagli occupanti abusivi gli alloggi svuotati e mai riassegnati dal Comune e al momento, secondo l'ente case popolari, sono quarantuno le case murate che potrebbero andare alle tante famiglie che da anni e anni aspettano un tetto. Si potrebbero assegnare alloggi nel rione Duca d'Aosta, a Capodichino, in via Labriola e in via Ghisleri a Scampia, in via Volpicella, solo per parlare di quelli svuotati nelle ultime settimane. E invece, le case restano vuote e i senzatetto continuano ad affollare gli stanzoni dell'ufficio casa di piazza Cavour dove gli impiegati alzano le mani e si dichiarano impotenti: non ci sono graduatorie recenti, l'ultima risale al 1995 e in queste condizioni governare il settore è praticamente impossibile. E adesso un sindacato, il Sila Federinquilini, propone agli aspiranti assegnatari di chiedere un risarcimento al Comune di Napoli.