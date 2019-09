Venerdì 13 Settembre 2019, 20:02

Carmine Bellino, scomparso martedì 10 settembre, è stato trovato ed è tornato a casa. È stata la famiglia a darne l'annuncio con un post social, ringraziando di cuore tutti quelli che hanno collaborato alle ricerche.Trent'anni, Carmine vive a Cicciano e lavora come operatore socio sanitario. Martedì è uscito di casa verso le 6 del mattino per recarsi in treno a Napoli, zona Arenella, dove presta assistenza a una persona anziana. Sarebbe dovuto tornare a casa a Cicciano con la metropolitana e la Circumvesuviana linea Napoli-Baiano, ma così non è stato. Fino a oggi.