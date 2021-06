Napoli, commerciante investito sulle strisce, il rione Stella piange il tifoso azzurro Franco

Per tutti era «Franchetiello». Sempre pronto a scambiare una chiacchiera con chiunque e soprattutto intorno ad uno dei suoi argomenti preferiti: il Napoli. Indimenticabili le sue previsioni sulle gare degli azzurri, ad ogni vigilia di match. E, subito dopo la partita, i commenti sportivi da vero tifoso.

Oggi il Rione Stella piange Francesco Lanzini, uno dei fratelli della storica enoteca di via Santa Teresa degli Scalzi. Il calvario di Franco era cominciato nella tarda serata di lunedì, quando era stato investito attraversando sulle strisce pedonali proprio davanti al suo negozio. Una strada a scorrimento veloce, che ogni giorno viene attraversata da centinaia di persone. Ma un tragico destino ha voluto che l’uomo, sessantenne, venisse travolto da un’auto in corsa mentre stava andando a comprare delle pizze.

Oggi l’intero quartiere è a lutto e piange il suo «Franchetiello», come si legge sulle tante pagine Facebook di familiari, amici e residenti. Uno su tutti quello toccante della nipote Dora: «Sono cresciuta con te e so quanto mi volevi bene e quanto ci tenessi a me. Sei una parte storica di Santa Teresa. Una persona come te non esiste, bisognerebbe inventarla da capo. Ora ti immagino a passeggiare con la vespa e versare il tuo amato vino nelle bottiglie».

Molti negozianti della zona hanno tenuto abbassate le serrande fino ad oggi pomeriggio, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia Lanzini. E da questa mattina, quando è circolata la notizia, sulla saracinesca chiusa del negozio campeggiano foto che ritraggono l’esercente con la maglia del Napoli, una delle sue grandi passioni, come tutti ricordano. Insieme a quella domanda, «Hai visto che ha fatto il Napoli?», che nessuno nel quartiere dimenticherà e che Franco ripeteva ogni volta che t’incontrava per strada dopo una partita.