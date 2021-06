Alfredo Pisano è morto, addio al «Signor Clandalù» di Chiaia

Di Alfredo Pisano ricorderemo sempre due cose: il sorriso e la passione per il suo lavoro, la ristorazione, il celebre Clandalù che per tanti anni ha rappresentato un piccolo club per iniziati della movida pulita, nel cuore di piazza dei Martiri ma ben nascosto dalla folla e proprio per questo accogliente e sereno. Proprio come il suo mentore, sempre disponibile a rallegrarti la serata con un polpettone o un cocktail, due chiacchere e risate garantite.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO La Focaccia, è morto Don Ciro: la movida di Chiaia piange il... LA MOVIDA Movida a Napoli, la notte dei baretti senza coprifuoco tra...

Amico di tanti del mondo dello spettacolo, dall'inseparabile Fabrizio Fierro a tanti altri della musica che lui stesso amava praticare, Afredo era «lo zio» di tanti anche più giovani che qui, in un piccolo locale al piano superiore della Galleria Navarra, amavano ritrovarsi anche durante la settimana o dopo un cinema e un teatro.

A portarlo via, dopo che già si era visto costretto a chiudere il Clandalù, un male fulminante che l'ha sottratto ai suoi cari ed ai suoi amici in pochissimo tempo.

Di lui resteranno i bei ricordi nella memoria dei suoi amici più fedeli, le foto delle serate più allegre su un terrazzo in pieno centro ben nascosto dalle piante, la nostalgia per un'oasi felice in cui trovare rifugio dal caos cittadino.