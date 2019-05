«Posti di infermiere al Cardarelli, i test del concorso diffusi su una chat»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Maggio 2019, 07:30

Una chat per uno sparuto gruppo di candidati, la segnalazione dei capitoli da cui sarebbero state estrapolate le domande della prova pratica, un elenco dettagliato sugli argomenti. Il concorso è quello per 20 infermieri abilitati da assumere al Cardarelli e tanti giovani napoletani passati in altre selezioni nazionali negli ultimi due anni, si sono rimessi a studiare per tornare nella propria città. Già nel novembre scorso la denuncia di tre persone che con auricolari e microtelecamere provarono a vincerlo con un trucco alla 007.