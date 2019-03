Napoli, stangato il primario Iannelli: fine del rapporto di lavoro con l'ospedale e niente interventi per nove anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 11:00

Associazione a delinquere e concussione. Con queste accuse l'inchiesta sullo scandalo dei pazienti dirottati dal Cardarelli a Villa del Sole, quindi da un ospedale pubblico a una clinica privata, supera il vaglio dei giudici del Tribunale e si conclude con un primo severo verdetto di condanna per l'ortopedico Paolo Iannelli: nove anni di reclusione. È una sentenza che pesa come un macigno sulla vita e sulla carriera del primario. I giudici sono andati, seppure di poco, oltre le richieste del pubblico ministero Henry John Woodcock che per l'imputato aveva chiesto otto anni di reclusione, e hanno condannato Iannelli anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla interdizione dall'esercizio della professione medica per la durata della pena, prevedendo l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e dichiarando estinto, ove ancora in atto, il rapporto di impiego con l'ospedale Cardarelli. La condanna si riferisce solo ad alcuni degli episodi finiti al centro del processo, per altri Iannelli è stato assolto e sono state dichiarate prescritte ipotesi di falso in atto pubblico e truffa in relazione a registri di presenze in ospedale. È stato il giudice Marco Occhiofino, presidente del collegio della prima sezione del tribunale, a leggere in aula il dispositivo. Alla lettura era presente anche il procuratore Giovanni Melillo. Non c'era in aula Paolo Iannelli, per lui erano presenti gli avvocati Bruno Von Arx e Maurizio Lojacono, pronti a impugnare la sentenza. Inevitabile, infatti, il ricorso in Appello dopo il deposito delle motivazioni previsto tra novanta giorni.