Intramoenia con il trucco, il primario Iannelli condannato a nove anni

Martedì 26 Marzo 2019, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 16:14

Nove anni di reclusione. È questa la condanna che i giudici della prima sezione del tribunale hanno stabilito poco fa per Paolo Iannelli, l’ex primario del Cardarelli, ortopedico di riconosciuto spessore professionale, dominus della clinica di via Tasso legata al Cardarelli da una convenzione di intramoenia. Iannelli è stato condannato per concussione. Condannato anche il medico Mario Chiantera a due anni e otto mesi; assolti invece Marco Von Arx e Massimiliano Mandato.I giudici hanno accolto la richiesta che il pubblico ministero Henry John Woodcock aveva pronunciato al termine della requisitoria e in qualche caso sono stati anche più severi. Per Iannelli e Chiantera hanno disposto inoltre la interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio della professione medica per la durata della pena. Il processo si conclude dopo un lungo dibattimento. I fatto risalgono a circa otto anni fa.