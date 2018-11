Traffico di stupefacenti dall'Olanda, condannato Genny la carogna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Novembre 2018, 07:00

Pugno duro nei confronti di Gennaro De Tommaso, da tutti conosciuto come Genny la carogna. Per lui una condanna a 18 anni di reclusione, al termine della sentenza di primo grado arrivata ieri pomeriggio.È stato il giudice per le udienze preliminari Claudio Marcopido a firmare la condanna a carico dell'uomo diventato famoso per quanto avvenne il tre maggio del 2014, sugli spalti dell'Olimpico, in occasione della finale di Coppa Italia vinta dal Napoli contro la Fiorentina. Una serata resa maledetta dall'omicidio di Ciro Esposito, ucciso al termine di una rappresaglia di teppisti di matrice giallorossa, che avvelenò il clima dentro e fuori l'Olimpico, tanto da mettere in discussione lo svolgimento stesso del match. Toccò a Genny De Tommaso, capo del gruppo Mastiffs, salire sulla balaustra e dialogare con il capitano azzurro Hamsik, ma anche con alcuni esponenti delle forze dell'ordine, fino a dare il via libera all'incontro di calcio. Una sorta di trattativa che si tenne mentre in tribuna vip sedevano i vertici delle istituzioni nazionali.