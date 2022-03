Napoli: contatori Enel manomessi, sequestrata anche una patente falsa

Il contatore di una macelleria di via Dante a Napoli era stato manomesso in modo da far risultare un consumo inferiore a quello reale e, per tale motivo, il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato per furto di energia elettrica.

Inoltre, i poliziotti con il supporto di personale tecnico dell’Enel, hanno effettuato un controllo in un’abitazione in vico Storto del Pozzo, dove hanno riscontrato che il contatore era stato manomesso e allacciato abusivamente alla rete pubblica, e denunciato il proprietario.

In via del Cassano due uomini a bordo di un’auto, invece, hanno fornito una patente risultata falsa. Contestata anche la violazione al codice della strada per guida senza documento. La patende non era mai conseguita.