Napoli, contrabbandieri bloccati nel sottotetto dopo inseguimento

Borgo Sant’Antonio, Napoli: due uomini in sella a uno scooter non si sono fermati all'alt. I poliziotti li hanno seguiti e, con il sostegno di altre pattuglie, sono entrati in un edifici per raggiungerli: nel salire le scale del condominio alla ricerca dei due, hanno udito forti rumori di passi provenienti dal sottotetto. Dove hanno fermato i giovani in fuga e rinvenuto 38 cartoni contenenti 1908 stecche e 5 sigarette di contrabbando, circa 386 chili. I due napoletani, di 20 e 34 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per contrabbando.

