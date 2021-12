Napoli, blitz nelle strade della movida: 32 bar, locali e pizzerie multati

Movida sotto osservazione: sul lungomare, ai baretti di Chiaia, nel centro storico e al Vomero. Sono 43 i locali, i bar e le pizzerie controllati; 32 i verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati elevati invece 122 verbali e rimossi di 22 veicoli con i carri gru. In azione gli agenti della Polizia Municipale, che hanno eseguito anche 108 controlli per la normativa anti-Covid, elevando 6 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Vigili impegnati anche ad accertare il rispetto dell'ordinanza sulla vendita di alcolici vietata dopo una certa ora.