Agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale è intervenuto questa mattina nell’area di Porta Nolana, via Soprammuro, dando vita ad un’operazione mirata al contrasto del commercio illegale delle sigarette di contrabbando e della vendita di supporti video-cinematografici contraffatti. L’iniziativa ha portato al controllo di diversi venditori abusivi ed al sequestro di tabacchi per circa 22 Kg di sigarette prive di contrassegno dei Monopoli di Stato e di n. 1970 DVD privi del marchio SIAE. Sul posto sono in corso attività di accertamento e di verifica della provenienza dei prodotti sequestrati. © RIPRODUZIONE RISERVATA