Napoli, controlli antidroga nella zona dei decumani e di piazza Bellini: tre arresti

Controlli anti spaccio dei carabinieri tra i Decumani ed il Centro storico di Napoli. La scorsa notte i militari della Compagnia di Napoli Centro a Piazza San Giovanni Maggiore hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini gambiani di 18 e 20 anni già noti alle forze dell'ordine;sono stati bloccati mentre cedevano della marijuana ad un minore.. Controlli anche ai Quartieri spagnoli: in un appartamento è stata rinvenuta e sequestrata una pistola scaccia cani senza tappo rosso identica a quelle utilizzate dalle forze dell'ordine. Era di un 16enne, l'aveva nascosta nella sua stanzetta. 228 le persone identificate delle quali 79 pregiudicati. I carabinieri hanno denunciato 4 persone: un parcheggiatore abusivo, due ragazzi poco più che maggiorenni - in due diversi episodi - fermati con due coltellini a serramanico ed un condomino del centro storico beccato a rubare l'energia elettrica.