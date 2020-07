LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato scorso gli agenti del Commissariato Arenella hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Arenella tra la zona ospedaliera, via Domenico Fontana, i Camaldoli, via Pietravalle e piazza Arenella.e sono stati controllati 18 autoveicoli e 7 motocicli; inoltre, sono stati effettuati controlli a 8 esercizi commerciali tra cui 4 sale scommesse.; tra esse, un napoletano di 39 anni è stato denunciato per evasione poiché si era allontanato dal proprio domicilio in via Giacinto Gigante.