Napoli, da Marianella a Chiaiano non si fermano i controlli nelle strade

Non si fermano i controlli anche in città. I quartieri Marianella, Piscinola e Chiaiano sono stati presidiati fino a tarda ora dai carabinieri della Compagnia Vomero, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

Napoli, 31enne accoltellato da babygang: volevano il cellulare



73 persone e 38 veicoli sono stati controllati, 8 di questi sono stati sequestrati per violazioni al cds e affidati al carro attrezzi.



2 i giovani denunciati per guida senza patente perché mai conseguita.



Attenzione massima per le violazioni alla normativa anti-contagio: 6 le persone sanzionate perché senza mascherina. In piazza Tafuri, un gruppo di ragazzini assembrati in strada si è disperso quando una pattuglia è arrivata sul posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA