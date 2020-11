Napoli, al setaccio l'area di Porta Nolana: denunce e sanzioni

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza con la Polizia Locale e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto di personale del IV Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area di Porta Nolana e nelle strade limitrofe.

LEGGI ANCHE Giugliano, scoperta una «sala slot» abusiva: denunciati il titolare e un avventore



In piazza Nolana gli operatori hanno identificato sette stranieri di diverse nazionalità e, con il supporto di personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione, hanno denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato un 45enne tunisino irregolare sul territorio nazionale ed un 22enne gambiano per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.



Sono stati altresì controllati 18 esercizi commerciali tra via Diomede Marvasi e via Carriera Grande, cinque dei quali sono stati sanzionati e chiusi perché non rientravano tra le categorie autorizzate dall’ultimo DPCM. Infine, dieci persone sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA