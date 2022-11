Quartieri Spagnoli, denunciato 52enne trovato con forbici di 22 cm e un giravite

I carabinieri della compagnia di Napoli centro hanno effettuato un servizio straordinario nelle vie dei quartieri Spagnoli e in quelle di Chiaia. Durante i controlli, i militari hanno arrestato un uomo e ne hanno denunciati altri due, tutti noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione dei quartieri Spagnoli hanno arrestato per evasione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli Antonio Stasino, 44enne già sottoposto agli arresti domiciliari. Stasino è stato trovato fuori dalla propria abitazione e, perquisito, è stato trovato in possesso di strumenti utilizzati solitamente per rubare scooter. L’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio.

Denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 52enne fermato in vico Tiratoio. Bloccato dai militari, è stato trovato con un paio di forbici, lunghe 22 centimetri e di un giravite.

Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato un 34enne del posto beccato mentre esercitava attività di parcheggiatore abusivo con recidiva nel biennio in via Riviera di Chiaia.

Controlli e sanzioni anche nelle vie della zona. 11mila euro il conto di sei verbali e un sequestro di uno scooter.