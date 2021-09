Napoli, scippatori arrestati al corso Umberto: fermati dopo un inseguimento col cellulare

I Falchi della squadra mobile, transitando in corso Ummberto, hanno assistito allo «scippo» di un cellulare ai danni di una ragazza, da parte di due giovani a bordo di uno scooter.



I due, tra l'altro sprovvisti di casco protettivo, si sono dati alla fuga, nonostante l'alt da parte dei poliziotti, i quali però li hanno raggiunti e bloccati in via Pietro Colletta.

C.A e G.M, due 18enni napoletani, sono stati arrestati per furto con strappo e sanzionati per mancato utilizzo del casco protettivo; inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e il motociclo è stato sequestrato poiché già sottoposto a fermo amministrativo.