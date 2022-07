Covid a Napoli, i medici di famiglia pronti con le vaccinazioni a domicilio

Una task force di medici di medicina generale per accelerare sulle vaccinazioni domiciliari anti covid di quanti non possono recarsi ai distretti sanitari, negli studi o nei grandi hub. L'iniziativa che vede protagonisti i medici di medicina generale sul territorio dell'Asl Napoli 1 centro è partita da circa 20 giorni e sta portando a risultati importanti, con centinaia di dosi già somministrate. «Sono i distretti sanitari - spiega Luigi Sparano Fimmg Napoli, ad inoltrarci con un sistema di e-mail le varie richieste e nel più breve tempo possibile noi provvediamo a somministrare la dose».

L'appello dei medici di famiglia alla popolazione non deambulante è quello di attendere con un pò di pazienza, visto l'enorme aumento delle richieste che ha ovviamente dilatato i tempi. «L'Asl Napoli 1 ci sta fornendo le dosi in tempi molto brevi - prosegue Sparano - e tutti noi impegnati nelle vaccinazioni stiamo facendo il massimo per andare veloci. Siamo felici di poter contribuire anche con questo servizio alla sicurezza dei più fragili». Anche negli altri territori di Napoli i medici di medicina generale stanno facendo un gran lavoro per accelerare sulle vaccinazioni e mettere in sicurezza i fragili. «Grazie all'impegno di giovani colleghi e di quanti hanno già dato un grande contributo nella fase acuta della pandemia, siamo impegnati a tempo pieno nelle somministrazioni. -dicono i rappresentanti Fimmg Corrado Calamaro e Filippo Bove- ll nostro impegno è massimo e i cittadini lo hanno ormai in gran parte compreso. A quanti sono in attesa chiediamo di avere ancora un pò di pazienza - aggiungono- e di continuare ad avere la necessaria attenzione all'uso delle mascherine, evitando comportamenti a rischio».