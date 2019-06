Crollo assassino a Napoli, il giallo dei 30 milioni spariti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Giugno 2019, 07:00

La città va in pezzi, cedimenti e crolli che provocano dolore e morte, l'ultimo sabato scorso, quando Rosario Padolino è rimasto schiacciato da un cornicione che s'è staccato da un palazzo di via Duomo. Mentre la città va in pezzi il Comune di Napoli si tiene stretti circa 30 milioni di euro che dovevano essere destinati proprio al rinnovamento della città grazie al progetto Sirena, solo che quel progetto è stato cassato da Palazzo San Giacomo. L'iniziativa, nata nel 2001, aveva lo scopo di contribuire, con finanziamenti pubblici, al restauro degli edifici privati. Si trattava di un grande progetto che, nella fase di massima esplosione, ha consentito la ristrutturazione di più di 1.200 edifici della città, non solo nel centro storico. Sirena prese vita con la creazione di una società mista, maggioranza nelle mani di Palazzo San Giacomo e quote divise fra Associazione Costruttori, Unione Industriali, Camera di Commercio e Regione Campania. Nei dieci anni di attività Sirena ha ottenuto finanziamenti per 80 milioni, fondi comunali, stanziamenti regionali e apertura di mutui presso istituti di credito, poi la società mista è stata cancellata, e con l'addio a quel gruppo di lavoro ha smesso di vivere anche il progetto Sirena.