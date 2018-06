De Magistris «benedice» la Mostra: «Ok il villaggio per le Universiadi»

Venerdì 15 Giugno 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 14:49

«Siamo contenti. È un ulteriore passo in avanti per realizzare le Universiadi. Noi ascoltiamo sempre le opinioni altrui e presentiamo le nostra proposte e quando sono convincenti, come in questo caso, sono accolte». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione al sì della Fisu alla realizzazione del villaggio degli atleti alla Mostra d'Oltremare. De Magistris, a margine di un convegno, ha sottolineato come per la Universiadi del 2019 si stia lavorando «con unità, cooperazione istituzionale, compattezza e concretezza perché il tempo è poco ma c'è la volontà forte di voler fare una grande figura come città, regione e Paese. Le Universiadi - ha aggiunto - oltre a essere un evento sportivo importante, sono un'occasione per i nostri territorio e per la ristrutturazione degli impianti». Il sindaco ha evidenziato che il Comune sta facendo «un grande lavoro. Noi non facciamo battaglie ideologiche, ma cerchiamo di trovare le soluzioni che meglio coniugano utilizzo trasparente e corretto del denaro pubblico, efficienza e ottenimento del risultato. Non ci interessano le polemiche, ma portare a casa i risultati».