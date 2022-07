Napoli, denti spaccati a un 17enne senza motivo: bloccati due ragazzini

Due minorenni, di 16 e 17 anni, finiscono in comunità per l'aggressione a due coetanei avvenuta il 9 gennaio scorso in via Mezzocannone, nel centro storico di Napoli. Entrambi devono rispondere del reato di lesioni gravi aggravate. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il tutto avvenne per futili motivi. Le vittime furono colpite con calci, pugni e con una bottiglia di vetro. Una fu ferita agli arti e al busto, l'altra fu colpita al volto e riportò la frattura di tutti gli incisivi con prognosi superiore ai 40 giorni, nonché con l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione.

