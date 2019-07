Napoli, la battaglia del fungo di via Marina: cento associazioni denunciano in Procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Luglio 2019, 08:30

Finisce in Procura la battaglia contro il fungo pubblicitario che sta sorgendo in via Marina. La rete di Associazioni «Insieme per Napoli» che riunisce cento diverse anime della società civile napoletana, ha presentato un esposto nel quale chiede che quel gigante tecnologico nato per trasmettere messaggi pubblicitari venga bloccato perché viola il Codice della Strada.Richieste di intervento sono state indirizzate anche al ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, al prefetto di Napoli, Carmela Pagano e al sindaco de Magistris.