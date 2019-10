Napoli dice addio all'ultimo sellaio: con Danilo Esposito scompare un'arte

Addio l'ultimo sellaio di Napoli. Scompare a 92 anni Danilo Esposito, prosecutore di una tradizione che derivava dal Medioevo. Per anni è stato un punto di riferimento nel quartiere, realizzando selle per equitazione, borse e articoli in pelle nella bottega di famiglia, l’antica selleria “Vitale” in via Soprammuro 102 a pochi passi da Porta Nolana. Tra i suoi clienti, i più famosi fantini locali e nazionali. L'annuncio addolorato della famiglia sui social.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA