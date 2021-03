Napoli-Dinamo Mosca, ultrà azzurro assolto dopo cinque anni

Era stato accusato di essere stato colui che ha mandato in frantumi il lunotto di una volante della polizia durante gli scontri scattati tra forze dell'ordine e ultrà in occasione della partita Napoli-Dinamo Mosca del 2015 ma è stato scagionato dall'accusa. Assoluzione «per non avere commesso il fatto» da parte della prima sezione penale del Tribunale di Napoli, per un tifoso azzurro, Giuseppe Forzese, difeso dall'avvocato Emilio Coppola.

Il supporter azzurro, per il quale la Procura aveva chiesto quattro anni di reclusione, era accusato di resistenza aggravata e del danneggiamento di un'auto di servizio della polizia alla quale, durante gli scontri, era stato mandato in frantumi il lunotto posteriore. A scagionarlo sono state le dichiarazioni dei testimoni oculari i quali hanno riferito che, a entrare in azione, era stata una persona che indossava capi di abbigliamento di colore diverso da quelli sequestrati a Forzese.

