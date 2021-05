Napoli, domani associazioni in piazza a sostegno del decreto legge Zan

Le Associazioni LGBT+ , Antinoo Arcigay Napoli, ATN Associazione Trans Napoli, AGEDO Napoli, Pride Vesuvio Rainbow e Pochos Napoli 2012 saranno domani a Napoli in Piazza Dante alle 10:30, nel rispetto delle vigenti normative in termini di distanziamento e utilizzo di mascherine, per un presidio a favore dell’approvazione del #DDLZAN, ovvero del testo di legge, già approvato alla Camera e in discussione al Senato, che prevede misure di contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Napoli Est, 200 persone in stradacontro l'impianto Gnl a... LE RIAPERTURE Napoli, riaprono gli stabilimenti balneari:«Tornare in... L'INIZIATIVA Vico Equense, pulizia delle spiaggegli studenti con la Lega Navale

«Alla vigilia della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, - dice Antonello Sannino dell'Arcigay - vogliamo che anche da Napoli arrivi forte e chiaro ai nostri parlamentari il messaggio che non è oltre modo accettabile il fatto che il nostro Paese sia l’unico tra i fondatori della Comunità Europea e l’unico tra le grandi democrazie occidentali a non avere la finalità omotransfobica come circostanza aggravante nel caso di violenza o discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Non possiamo attendere oltre, occorre un segnale inequivocabile contro l’odio e contro la violenza».