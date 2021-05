Oggi gli stabilimenti balneari di Napoli inaugurano il primo giorno di riapertura e, nonostante la giornata un po' ventosa, non manca l'ingresso dei primi bagnanti partenopei: felici di tornare a vivere e a godere del mare e della spiaggia di Posillipo; un posto unico caratterizzato dalla sua generosa bellezza ed unicità.

Il Bagno Elena ha dato il benvenuto ai suoi clienti e il titolare, Mario Morra, dichiara: «Oggi è il primo giorno di apertura; sono giornate di avviamento. Le persone iniziano ad abituarsi all'idea di andare a mare». La bella stagione invita a fare il cambio d'abiti all'interno del proprio guardaroba, è arrivato il momento di adeguarsi alle nuove temperature primaverili e, da come ricorda Morra, una buona abitudine dei napoletani consiste di lasciare sempre almeno un costume nel cassetto. «Ci aspettiamo che gli amici clienti ci raggiungano nei prossimi giorni - commenta il titolare - per adesso abbiamo ricevuto tantissime telefonate».

La struttura decise di chiudere a fine settembre, una scelta aziendale ponderata e presa con serenità, ma inevitabilmente condizionata dai casi di contagio da coronavirus che si registraronno in Sardegna la scorsa estate. Il lido è ben attrezzato per garantire la sicurezza dei sui bagnanti: «Stiamo seguendo tutte le misure di sicurezza e prevenzione anticontagio previste dal Dpcm dello scorso anno - è stato confermato lo stesso tipo di regolamento - rilevazione della temperatura all'ingresso del lido, distanziamento, sanificazione e il nominativo per il tracciamento». Tra le tipologie di prenotazione si predilige quella online e Morra aggiunge: «Sarebbe preferibile prenotare dal sito, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza; non si creano file alle casse ed è anche una sicurezza in più per il cliente: può già acquistare il biglietto garantendosi il titolo per poter accedere. Il tutto avviene in modo elettronico, attraverso la lettura del codice QR, che facilita e velocizza anche la questione del tracciamento». Riecheggia chiaro e forte l'entusiasmo dei primi clienti partenopei che oggi hanno scelto di trascorrere delle ore all'aria aperta in riva al mare: «Siamo qui nonostante il vento, perché tornare in spiaggia è una conquista!», esulta un bagnante. «Finalmente la prima giornata di mare: per noi napoletani il mare è tutto - commenta una cliente - Stamattina nemmeno l'incertezza del tempo ci ha fermati: la libertà prima di tutto».