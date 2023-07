Posillipo, torna l'appuntamento «Acqua e Sale» al Bagno Elena: un aperitivo esclusivo con musica e arte

Ritorna il famoso appuntamento Acqua e Sale al Bagno Elena giovedì 13 luglio nella splendida baia di Posillipo. Lo stabilimento balneare di giorno, si trasforma in uno spazio unico al mondo la sera, dove poter ballare in riva al mare, sotto le stelle, con la sensazione di salsedine sulla pelle. La storica struttura del litorale ospiterà, dalle 18:30 alle 24:00, uno degli aperitivi più esclusivi della città. Qui sarà possibile vivere una magica serata, sospesi tra il suono della musica e quello del mare, sorseggiando ottimi cocktail e assaggiando diverse pietanze finger food.

Non solo intrattenimento musicale, però! Grazie al supporto di Mosaiko Enterprise, azienda che si occupa di connessioni e di relazioni d’impresa, sarà possibile godere di diversi momenti durante la serata. Per l’occasione, infatti, il Bagno Elena ospiterà l’esposizione artistica di alcuni artisti emergenti e proporrà agli ospiti quiz interattivi, premi e tanto altro a cura del gruppo Artenope. Inoltre, all’evento saranno presenti piccole e medie aziende del territorio che, in linea con l’ambientazione marina, proporranno i loro prodotti d’abbigliamento e accessori. È possibile l’accesso all’evento con prenotazione tramite prevendita al link https://shop.bagnoelena.it/prod-11_2023-07-13