Donna accoltellata a Napoli, ​fermato il coinquilino ucraino

Venerdì gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Parma per una persona ferita in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna insanguinata la quale ha riferito di essere stata accoltellata dal suo coinquilino che, dopo l’aggressione, era rientrato nell’abitazione dove vi era ancora la figlia minore.

Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la donna, sono entrati nell’appartamento alla ricerca dell’uomo che si era già diretto verso una finestra per fuggire nel cortile interno del palazzo e che, non senza difficoltà, è stato bloccato. Volodymyr Marchenko, 42enne ucraino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di P.G. per tentato omicidio che oggi è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.





